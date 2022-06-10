億元老名宅交易熱 這特點吸引新一代買家

實價揭露，北市老名宅「仁愛鴻禧」、「天廈」近期都有交易，其中仁愛鴻禧15樓戶總價1.06億元、每坪131萬元，創下社區單價次高紀錄，另外，天廈15樓戶以每坪128萬交易，總價也逾億元達1.55億元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北市豪宅房價近年明顯回升，目前新豪宅動輒一坪200萬起跳，一戶總價多要二、三億元，早期興建的豪宅，大多地段精華，公設比低，加上未來有都更機會，吸引不少不同想法的新一代富豪進住購買。

台灣房屋統計近一年北市年屋齡30年以上的億級豪宅交易，以仁愛路沿線4筆最多，除了仁愛鴻禧、天廈之外，陛廈、仁愛百吉大廈也都有億元宅交易，其中「陛廈」12樓戶以1.23億交易，拆算車位後單價147萬元，為近一年北市成交最高的億元老宅。

陳定中表示，仁愛路沿線為開發飽和的市中心，近年少有新案推出，大尺度的豪宅推案更是稀少，因此想入主仁愛路門牌，就只能往資深豪宅尋找機會，也讓仁愛路沿線的中古豪宅買氣穩健，價格也保持在水準之上。