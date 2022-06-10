快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭長榮航空前哨戰 長榮鋼改選哥哥派提名董事過半勝出

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
長榮鋼鐵股東會今天全面改選董事。記者黃淑惠／攝
長榮鋼鐵股東會今天全面改選董事。記者黃淑惠／攝

長榮集團兄弟經營權之爭持續延燒，最新戰場是今天（10日）全面改選董事的長榮鋼股東會上，因攸關明年長榮航空改選，股權勢均力敵的兩派近身肉搏各自出招，戰況膠著且激烈。最後哥哥派提名的董事候選人，拿下過半4席勝出。

此次長榮鋼股東會將選出7席董事，哥哥派當選名單，一般董事包括林耿立、柯麗卿、維達開發代表人李孟玲；獨董部分則有雙榜法律事務所主持律師連元龍。

弟弟派當選名單，一般董事為凱明投資；獨董則是中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。

由於長榮鋼鐵是長榮航空的第4大股東、持股3.87%，所以此役由誰拿下，在明年長榮航空的改選中，勝算就會提高。

根據年報，弟弟派的張國明、張國政可掌握股權約34%，而哥哥派在失去長榮國際後，可掌握的股權約21%，但欣陸投控董事長殷琪所屬的大陸工程、台橡、維達等公司，持有逾12%，所以殷琪的態度相當關鍵，也是兄弟亟欲拉攏的對象。不過4月1日，長榮鋼公告兄弟兩派的董事候選人名單，哥哥派、即董事會經營團隊提名7席，全為現任董事，也包括殷琪陣營的代表--維達開發公司李孟玲。外界解讀為殷琪陣營還是與原公司派合作。

長榮鋼 長榮航空 股東會

延伸閱讀

長榮鋼改選 哥哥派勝出守住經營權

張國華拋清算賣股…弟弟派批 將瓦解長榮

長榮巴拿馬董座鬧雙包 張國華再批弟弟派自欺欺人

張國華想清算賣股 弟弟派：違父親遺願、長榮將瓦解

相關新聞

台南「百場快閃」發放2萬張市場夜市券 挺攤商度過疫情

新冠疫情升溫，傳統市場買氣再度受到衝擊，台南市政府啟動「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」百場快閃促銷作夥挺...

南亞投資4,700億 多元布局

台塑四寶股東會中的最後一家南亞昨（10）日登場，南亞董事長吳嘉昭表示，因應高階材料在地化需求，南亞將投資逾4,700億元...

搶高端客 車商湧進內科設點

據商仲業者信義全球資產最新統計，各家國際品牌車商總共在台北市內湖科技園區設立了38個汽車銷售展示及保養維修中心據點，總計...

名人找個家／曾東茂 有三大心法

瑞普萊坊董事長曾東茂有三大購屋心法，一是買房時機最重要，掌握不動產周期，在市場最低迷時危機入市，可搶到低價；二是買房的地...

中研院生活圈 買盤青睞

台北市南港區早期是因工廠眾多，曾被稱作「工業黑鄉」。但近年隨著三鐵共構的南港車站交通建設帶動、東區門戶計畫拉抬、大型建設...

專家帶路／中研院生活圈 綠覆率超高 離塵不離城

信義房屋南港中研店專案經理張祐禎表示，中研院生活圈是雙北地區很難得同時擁有五大特色的區域，分別是綠覆率高、開闊視野、人文薈萃、房價親民、交通便利，其中像是汐止區的「白雲山莊」，不含車位總價從500萬到1,300萬元間都有，加上低樓層視野佳，且坪數格局多元，因此符合各式各樣的需求，不論是年輕上班族、退休族都是不錯的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。