爭長榮航空前哨戰 長榮鋼改選哥哥派提名董事過半勝出

長榮集團兄弟經營權之爭持續延燒，最新戰場是今天（10日）全面改選董事的長榮鋼鐵股東會上，因攸關明年長榮航空改選，股權勢均力敵的兩派近身肉搏各自出招，戰況膠著且激烈。最後哥哥派提名的董事候選人，拿下過半4席勝出。

此次長榮鋼股東會將選出7席董事，哥哥派當選名單，一般董事包括林耿立、柯麗卿、維達開發代表人李孟玲；獨董部分則有雙榜法律事務所主持律師連元龍。

弟弟派當選名單，一般董事為凱明投資；獨董則是中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。

由於長榮鋼鐵是長榮航空的第4大股東、持股3.87%，所以此役由誰拿下，在明年長榮航空的改選中，勝算就會提高。

根據年報，弟弟派的張國明、張國政可掌握股權約34%，而哥哥派在失去長榮國際後，可掌握的股權約21%，但欣陸投控董事長殷琪所屬的大陸工程、台橡、維達等公司，持有逾12%，所以殷琪的態度相當關鍵，也是兄弟亟欲拉攏的對象。不過4月1日，長榮鋼公告兄弟兩派的董事候選人名單，哥哥派、即董事會經營團隊提名7席，全為現任董事，也包括殷琪陣營的代表--維達開發公司李孟玲。外界解讀為殷琪陣營還是與原公司派合作。