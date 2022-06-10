高階材料在地化 南亞吳嘉昭：逾4700億元投資案進行中

南亞（1303）股東會今（10）日登場，南亞董事長吳嘉昭表示，因應高階材料在地化需求，將投資逾4700億元，進行多元化生產佈局。目前已投資的投資案約711.5億元，再加上南亞科技（2408）投資10nm級的3,600億元，及彰濱工業區正規劃的高階電子材料，包含高階銅箔廠、環氧樹脂廠等約400億元投資案，將為南亞帶來大成長的未來與機會。

吳嘉昭表示，因應高階材料在地化需求，仍將採取多元化生產佈局，主要投資案，仍以電子材料相關產業為主軸，並發展高值化、差異化的產品項目，在2021年已投產的有台灣新港廠區高值化銅箔、大陸昆山ABF載板。2022年也將有包含台灣樹林廠區的離型膜、錦興廠區、樹林一期及大陸昆山二期的ABF載板、寧波廠區的丙二酚以及惠州廠區的銅箔基板及玻纖布等多項投資案陸續完工生產。

吳嘉昭透露，往後數年，南亞將再投入台灣樹林二期ABF載板及大陸惠州廠區的銅箔等重要擴建，並積極進入醫療器材等高端應用市場，適時投入新產品及新產能興建，110年完成之投資項目及已立案進行的擴建案，合計總投資金額約711.5億元，年產值676.5億元，帶動業績持續成長。

吳嘉昭強調，這還尚不包含南亞科技投資10nm級的3,600億元，及彰濱工業區正規劃的高階電子材料400億元投資案，這些都將為南亞帶來大成長的未來與機會。

南亞今日股東會除通過年度營業報告書、決算表冊、分派員工酬勞9011萬元與發行115億元無擔保公司債，以及配發現金股利7.5元，並完成董監改選，共選出12席董事、3席獨立董事。