艾美特土地出租年收千萬人民幣 產品開發集中三大品項

家電品牌艾美特-KY（1626），今（10）日召開2022年股東常會，除了通過去年財報及股利政策之外，該公司也表示，該公司深圳工業區舊廠遷移補償金已在今年第1季入帳，未來相關土地出租收益估年收入約千萬人民幣，本業上該公司今年新產品開發上，將集中在個人護理、寵物產品及制冷產品三大項目為主。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金1.5億人民幣已於第一季認列財報。

土地開發後獲得3600平方米面積，目前以出租優先，但長期以出售為目標，租金收益粗估年約一千萬人民幣。

艾美特股東會代理主席鄭立平董事表示，今年原材料價格，雖然塑料價格稍有回跌，但鐵、銅與鋼材價格仍高，雪上加霜的農曆年後延期復工與三月份因疫情停工，工廠生產效率嚴重受影響，導致毛利下滑。為此2022年從將產品研發與設計上有效降低或節省原材料使用，以其更優化產品毛利為目標。

此外，艾美特今年目標新品開發在原有兩季產品上，增加深度與廣度，將以個人護理(如毛巾烘乾設備)、寵物產品(如寵物烘乾設備)和制冷產品(如小冰箱、啤酒機)為主，並輔助以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，平衡淡旺季落差。外銷方面，持續新客戶與新通路的發展，但因全球消費力下降目前保守看待。