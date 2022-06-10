普生5月營收較上月翻倍 創歷史同期新高

普生（4117）公告5月合併營收5,953萬元，年增14.43%、月增100%，改寫歷年同期新高水準。累計前五月合併營收為1.84億元，較去年同期減少26.97％。普生表示，台灣地區對於RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等產品訂單拉貨力道穩健，提振營運動能，使5月營收表現優於歷年同期。

普生表示，全球各國疫情已有逐步減緩，雖使得集團海外試劑訂單出貨下降，惟台灣新冠肺炎確診數居高不下，帶動快篩檢測試劑需求明顯增加，除旗下家用抗原快篩檢測試劑已於5月底正式導入全台大樹藥局門市上架供消費者選購，同步亦接獲各大企業急單湧入並陸續完成出貨認列。

觀察台灣疫情擴散迅速，目前國內已累計超過260萬確診案例，由於確診者、確診者同住家人於隔離完成與自主防疫期間皆需有家用抗原快篩陰性證明，以及「快篩陽性等於確診」等防疫政策推動後，帶動整體家用抗原快篩試劑產品商機。此外，因應市場需求，普生已進行家用版唾液抗原快篩檢測試劑產品研發，目前積極進行臨床收案。

普生表示，檢測為監測管控、掌握病因、助力疫苗與藥物的研發與測試之第一線，近年全球新冠肺炎疫情肆虐，造成各國公衛、經濟、生活等嚴峻挑戰，進一步帶動各國對於精準檢測的重視，在檢測普及環境下，亦提高民眾透過不同檢測了解自身健康狀況。

普生於精準醫療檢測領域擁有自行研發技術及量產利基，包括應用傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞、以及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇，除新冠肺炎檢測系列產品業務接單保持強勁，隨著民眾精準檢測意識提升，有助於創造其他相關檢測需求。