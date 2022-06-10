快篩試劑熱賣 杏一5月營收衝歷史新高、首度突破7億

杏一（4175）公告5月營收達7.43億元，年增27.69%、月增11.7%，主要受快篩試劑、防疫商品和御護保健食品熱銷挹注；為延續買氣，杏一於6月10日至13日推出年中慶活動，預計推升6月業績持續增長。杏一前五月累計營收30.15億元，年增16.63%。

台灣疫情正處高原期，防疫商品需求居高不下，帶動杏一業績成長。杏一表示，除了持續供應消費者防疫商品，6月推出年中慶活動，舉凡特殊營養品、成人失禁系列商品和保健食品，均向大廠爭取到全台獨惠的販售專案。

在新冠肺炎疫情影響下，民眾對保健食品接受度與使用度提升，杏一指出，相較過往，保健食品買氣持續上升，像是自主商品御護的維他命C於5月一度賣到缺貨，因此於6月再推出新款維他命C，以及兩款DHA/EPA魚油軟膠囊。

杏一目前在兩岸門市規模已突破300間，今年將持續展店，由於醫院型門市已相當穩固，杏一2022年著重於社區型門市拓展，並透過會員制度，創造高黏著度消費群，新設的門市也將持續帶入新會員，成為推升營收的重要動能在商場部份，杏一兩岸共有23座，包含1月得標的高雄榮總屏東分院商場，預計2022年11月開幕，將為營收注入新動能。