長榮鋼股東會登場 經營權決戰關鍵日

長榮鋼鐵股東會全面改選董事，長榮集團兄弟鬩牆今天是最重要一戰，今天8點一開放入場，第一會場立即被早到的股東搶光，全部報到完成，顯示出今天的戰況膠著且非常激烈，一早現場的氣氛肅殺凝重，雙股權勢均力敵，兩派人馬今天將各自出招，投票結果決定輸贏。。

長榮鋼股東將選出4席董事及3席獨董。繼ISS報告公開支持長榮鋼董事會(哥哥張國華派)提名的董事，昨天公布電子投票，總表決權總數為1304.73萬權數，哥哥張國華派提名的董事林耿立拿下第一高票，一個人就拿到331.52萬權支持，從昨天的電子投票公布的結果來看，大哥支持的董事團隊勝出，真正的經營權決戰關鍵則在今天。