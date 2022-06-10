沛波5月營收4.68億元、年增37% 鋼筋需求續佳
沛波（6248）5月自結營收為4.68億元，較去年同期成長37.6%，累計前五月自結營收為25.71億元，較去年同期成長59.83%。
沛波總經理楊韻蒔表示，5月開始進入梅雨季，連日大雨影響營建工程施工進度，再加上5月國內確診人數大幅飆升，使得工地出工率下降，致使鋼筋出貨量較4月減少，但在鋼價位於高檔效益下，營收與歷年同期相比仍創新高。
沛波表示，儘管國內疫情再起、梅雨季干擾、政府不斷祭出調控房市政策等，民眾對經濟展望轉趨保守，使購屋需求產生遞延效果，但因自住買盤需求強，且老舊公寓有更新需求，讓民眾想換屋，故對房市展望仍看好，此外，公共工程仍持續推動，使得鋼筋加工需求續佳，因此展望維持正向看法。
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