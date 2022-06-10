沛波5月營收4.68億元、年增37% 鋼筋需求續佳

當通膨大潮來襲，萬物齊漲時，卻有人逆勢喊出「全年凍漲」。台灣第二大、擁有506間門市的手搖飲品牌茶之魔手董事長王賢明，曾於受訪時說出「以純茶來說，超過25元很不合理，茶飲利潤其實已經可以算暴利了。」

2022-06-10 09:13