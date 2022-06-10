榮剛5月營收10.24億元 年增50.63%
榮剛（5009）5月自結合併營收為10.24億元，較去年同期增加50.63%，累計1-5月自結合併營收46.95億元，較去年同期增加53.80%。
榮剛表示，目前接單持續暢旺，在手訂單已到今年12月底，目前正在在接明年第1季出貨訂單，今年度的營收表現有高度的掌握度。尤其是5月人力資源補足後，對營收將帶來正面助益，每月營收可望持續突破10億以上，從接單與出貨情況來看，第2季營收在訂單滿載的情形之下，預計將明顯優於第1季，第3季可望表現更佳。
榮剛說，因為地緣政治的影響，歐美鋼廠忙於軍工產品的補給，其他民生基礎工業的需求必須仰賴自國外進口，加上航太及油氣產品需求明顯增加，榮剛受惠於此，5月接單單價仍維持在高水準，並未受到原料鎳價及合金價格下跌影響，在產品組合優化、海運費下降及232關稅豁免等因素的助益之下，未來獲利可期。
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