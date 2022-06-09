竹山新秘境《蝶舞花間》生命靈數老師回鄉打造秘密花園

南投竹山最近出現一處新景點《蝶舞花間》，這間餐廳是隱身在竹山的秘密花園，園區綠意盎然，種滿了花花草草，散步其間，不經意蝴蝶就從身旁翩翩飄過；花園裡還有一座合掌玻璃屋，三角型的建築很夢幻，是超人氣的打卡地標。

最特殊的是，老闆娘是紅遍中國大陸及東南亞的生命靈數老師陳慧瑜。他們一家四口共同經營這座花園餐廳，陳慧瑜除了「說菜」，還是園丁；老公賴俊銘負責採買，大兒子賴彥廷主管餐廳營運與擺盤，小兒子賴彥承則是主廚。

陳慧瑜曾經在中國大陸及東南亞等地，擔任20幾年的生命靈數老師，也會算塔羅牌，學生無數。來到這裡吃飯、喝下午茶，陳慧瑜會在旁邊解說每道菜的由來，如果有時間，她還會幫客人解答人生疑惑。

陳慧瑜四年前回到故鄉竹山，喜歡捻花拈草的她，因為一個偶然的機會，買下目前餐廳所在的這塊土地。她說，這是送給自己的花園。

《蝶舞花間》占地約700坪，裡頭種滿了500多棵植物，其中有十幾種是可食的香草。「我們一家人全都投入餐廳的經營與維護，樂在其中，也跟客人分享喜悅。」陳慧瑜笑著說。

八年級生的賴彥廷，曾在加拿大留學，學的是特效化妝，並在上海工作過，回來台灣後，餐盤成了他的創作天地；而外文系畢業的賴彥承，就讀水里高工時學的是餐飲，也讓他愛上了廚藝。

《蝶舞花間》強調的是「第三餐盤」文化。陳慧瑜說，第三餐盤代表的是比「從產地到餐桌」更先進、更有利環境的飲食文化。

循著產業食物鏈一路抽絲剝繭，除了介紹許多順應自然的好農法，也告訴參與者，如何透過食材和烹調來對環境盡一份心力，同時也能品嚐到風味最原始的食物。《蝶舞花間》就是一間這樣友善產銷合而為一的一個地方。

陳慧瑜表示，《蝶舞花間》不只是單單的一間餐廳，它更是富含溫暖力量、友愛、美好充滿故事的地方。

「這裡的生態和植物，生活在花間的美好，如同人在世間，也希望生活在美好裡。」陳慧瑜始終這麼認為。

所以餐廳也希望能藉此幫助更多的友善小農，藉由這樣的平台，讓辛苦種植、培養出的農作能被更多人看見，也期許大家對小農的印象，不再單單只是農作物，而是有更暖心、友善的故事而廣為人知。

近幾年，陳慧瑜努力將《蝶舞花間》打造成為一個分享的平台，像是與素人畫家夏子、芳仕璐昂、陶藝家張舒嵎等藝術家合作，提供他們展覽作品的空間。

餐廳也和許多在地小農合作，作為展售的空間，包括竹山心賴農場的有機米、小雞咕咕的友善蛋、紀良農場的安全蘆筍，以及有機茶、土鳳梨等。

另外，《蝶舞花間》提供的是精緻無菜單料理，標榜採用有機在地新鮮食材，不間斷地調整每一道料理，只為讓親臨的客人能在此除了享受山谷裡的靜謐美好外，再品嚐他們經過千錘百鍊而成的美食料理。

陳慧瑜也希望，能為這份「友善」當個說故事的人，讓更多人的生活更美好。她說：「短短的下午時光，美好的味覺，不用言語，人與人之間也能愉快的交流」。

目前，餐廳推出的精緻料理，包括「煙花蔬果沙拉」，採用季節鮮蔬搭配著花園裏的香草與花卉，跳躍式放著松露貴妃茶泡蛋，有履歷的糖心蛋，並用自家有機貴妃茶，香菇醬油泡製5天入味，出餐時再放上松露，柴燒桂花釀，檸檬馬鞭草，繁星花等，品嚐著浪漫夢幻有層次的口感。

「田園香氣花花悶飯」年輕主廚有著老靈魂，用阿嬤的時光記憶，生米煮成熟飯，粒粒分明Q彈口感，加上薑黃，搗碎煸香的綜合堅果、歐芹等，工序火侯講究出品的燜飯，越嚼越香。

另外，「巧心墨魚」用現流的墨魚鮮、嫩，乳酪內含蘋果丁及野生烏魚子，很有層次的口感。