迎孩童疫苗、國境解封商機 101有最高咖啡店、夏令營

隨著旅遊旺季暑假即將到來，全台最高咖啡店kafeD有德式咖啡與精緻甜點，親子遊客更可參與台北101《雲端上的法式夏令營》系列活動，享受全家一日行程。

kafeＤ德式精品咖啡，承襲德式生活精神作為經營核心的精品咖啡店，即將進駐台北信義區國際級建築台北101，於89樓觀景台打造全台最高地標咖啡場域。

kafeD台北101店設於89樓觀景台面朝陽明山大屯山系的北方位，能夠飽覽台北松山、內湖區景色，並且遠眺松山機場與陽明山國家公園。除了坐擁開闊遼遠風景，kafeD台北101店的設計風格將延伸台中旗艦店的德國包浩斯主義風格，呈現簡約、舒適的空間美學，顧客將環繞在理性與感性兼具的氛圍，眼下盡收大台北無限景緻，同時在咖啡師一絲不苟的精湛工藝中，細細品味德式生活美學。遊客可以在kafeD台北101店喝到全球年產僅45公斤的世界冠軍咖啡豆（BOP）、純天然製成的獨家德式年輪厚夾心以及各式以年輪做基底的法式小蛋糕。

台北101與法國文化協會以及富邦文教基金會合作，打造全台唯一以法國為主題，融合文化、藝術、教育與娛樂的暑期競賽與活動，透過「法國童話故事營」、「法國親子童話電影院」，以及「雲端上的異想城市繪畫比賽」互動體驗內容，讓親子輕鬆接觸並了解法國文化，台北101《雲端上的法式夏令營》將於7/1(五)展開，活動詳情請上官方網站Stage 101查詢。