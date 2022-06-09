70周年慶大方送 圓山大飯店首次推0元住房專案

真正的免費大放送，0元入住圓山大飯店高級客房。圓山大飯店為慶祝70週年慶，70 年來第一次推出超殺0元住房優惠「圓山慶 70 用餐送住房專案」，只要平日(週日至週四)雙人以 4,356 元享用松鶴餐廳晚餐與翌日早餐，即贈價值 13,200 元的高級客房雙人住宿一晚，史無前例的用餐送 0 元住房優惠「圓山慶 70 用餐送住房專案」，自2022年6 月 13 日起至 7 月 14 日止，限時限量推出，歡迎賓客立即於圓山大飯店官網或來電搶訂，為自己和家人安排一晚空前優惠的圓山免費住房與美食之旅。

圓山大飯店表示，「圓山慶 70 用餐送住房專案」是圓山 70 年來從第一次推出用餐送住房的空前優惠專案，感謝賓客對圓山大飯店的熱愛與支持。這項專案，於 2022 年6 月 13 日至 7 月 14 日推出，賓客只要住房當天消費松鶴餐廳晚餐與翌日早餐，當日住房由圓山買單。

圓山大飯店進一步指出，賓客消費 4,356 元，不僅可以享受中、西、日式精選的美食佳餚，還能入住高級客房一晚，全台北市最大無敵景觀陽台的五星級客房，可以近距離觀賞大佳河濱公園美不勝收的風景，並成為圓山聯誼會一日榮譽會員，享受奧林匹克規格的戶外泳池、寧靜舒適的室內健身房外，還能擁抱佔地 133 公頃的圓山風景區，區內步道可以踏青運動，沿途蟬鳴不絕於耳，向來是台北市民登山健身的熱門景點，入住名列一美的圓山大飯店，飽覽圓山風景區十美的特色景點。