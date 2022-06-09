長榮海運第六艘2.4萬TEU級新船 首航台北港

長榮海運（2603）第六艘全新24,000 TEU級A型貨櫃輪「長彩輪」(EVER ART)於今(9)日清晨首航抵達台北港，在二位引水人的引領及四艘拖船的協助下順利進港，靠泊北六號碼頭，裝運台灣出口至歐洲的貨物。

「長彩輪」是由韓國三星重工承造，5月19日在巨濟造船廠交船，5月底開始投入長榮的遠東-歐洲(CEM)航線營運。這艘新船日前已靠泊青島、上海、寧波載貨，預計明日從台北港啟航，將依序靠泊鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯，航經印度洋、紅海，穿越蘇伊士運河、地中海，預計7月抵達歐洲，靠泊荷蘭鹿特丹、英國費利克斯托、德國漢堡卸貨。

「長彩輪」船長 400 公尺，寬 61.5 公尺，甲板可裝載 24 排貨櫃，設計吃水 14.5 公尺，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992個20呎標準貨櫃(TEU)，航行速度可達22.6 節，為全球最大型的貨櫃船之一。

「長彩輪」秉持長榮一貫堅持的環保理念，採多項最新的環保及高效節能設計，包括劍形船艏之最佳船型、螺旋槳前後導流裝置，可提高船體整體推進效率，進一步減少碳排，配備脫硫器、空氣密封式艉軸封、電動甲板機械，採減阻型防污漆、新型環保冷媒、裝設生活廢水及貨艙污水暫存櫃以降低汙染。