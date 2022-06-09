逸達前列腺癌新劑型新藥 已向食藥署申請新藥查驗登記
逸達（6576）今（9）日公告，公司向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42毫克之新藥查驗登記（NDA），審核時間合理推估約1年，核准時間及准駁與否取決於TFDA。
逸達的CAMCEVI 42毫克（即FP-001 50毫克，六個月緩釋針劑），主要用於治療荷爾蒙依賴型晚期前列腺癌，以及併用放射療法治療高風險局部前列腺癌和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌。逸達已向衛福部食品藥物管理署（TFDA）對該新藥查驗登記申請進行審查。
逸達指出，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據Transparency Market Research 統計，2019年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，年複合成長率為8%。
據IMS數據資料顯示，2018年GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場約44億美元（所有適應症），以Leuprolide類成分之銷售額約24.92億美元（占56.6%）。逸達的CAMCEVI 42毫克係以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式六個月緩釋針劑，改善30年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰、所造成之不便及可能的使用缺失。
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