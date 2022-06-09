愛山林5月營收2.49億元 下半年動能無虞

愛山林（2540）今（9）日公告，5月營收2.49億元，年減11.75％，累計前五月營收18.46億元，較去年同期小幅減少3.6%，愛山林總經理張境在表示，4、5月受到疫情確診數居高不下的關係，來客數減少1-2成，加上政府嚴打炒房、升息循環壓力下，民眾購屋轉觀望居多，不過剛性需求仍在，上半年主要營收貢獻來自全台代銷接案，尤其以低總價的小宅反應熱絡。

張境在表示，國內疫情嚴峻、國際俄烏戰爭、升息、打炒房、新台幣貶值造成輸入性通膨等，都將是房市的挑戰，不過剛性需求的購屋族仍在，考量到年輕人買房還是要考量買得起的房價、生活交通便利性、大基地社區，會持續以低總價的小宅為銷售策略。

愛山林自建案部分，今年有一重頭大戲「新竹帝寶」，基地面積達18萬坪，其中，愛山林特別保留14.7萬坪綠地廣場，相當於大安森林公園2倍大，預計第一期總銷高達400億元，加上後期開發總銷上看900億元，房價方面，大樓約落在每坪4-5字頭，別墅則是每坪6字頭起，目前已有不少人致電詢問，待第一期銷售狀況差不多後，預計第3、4季續推第二期，另，自建案屏東「甲山林花園帝寶」，為5層樓大型社區自建案，也廣受好評，據實價登錄，目前已售4-5成。

展望今年，愛山林指出，目前愛山林手中可續銷代銷建案還有1,066億元，今年預計新增1,134億元新案，總計到今年底公司手中包括自建案部分，可銷售新案達2,200億元，業績動能無虞。