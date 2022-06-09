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六角旗下日出茶太馬國展店達百家 成第五個百店國

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
六角股東會 同步完成董事全面改選。六角提供
六角股東會 同步完成董事全面改選。六角提供

六角國際（2732）今（9）日股東會，同步完成董事全面改選，並且宣布Chatime日出茶太在馬國展店破百家，成為第五個百店國，預計第1季營運落底，第2季營運表現將優於第1季，看好全球與病毒共存模式，各國放寬邊境管制，觀光產業復甦，全年營運表現維持穩健向上趨勢可期。

六角國際今日召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.3元，同時完成董事及獨立董事全面改選。因董事會任期屆滿，今日股東會同時完成董事全面改選，選出董事7席(含獨立董事3席)，股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過王耀輝續任董事長。

六角2021年合併營收新台幣41.8億元、稅後淨利1.36億元，年增率分別為0.23％、8.03％，每股稅後純益（EPS）為3.08元，公司歷經兩年的疫情衝擊，自2020年第2季擺脫谷底營運逐步回溫，連續兩年門店淨成長超過一成，受益整體營業費用控管得宜，2021年稅後淨利繳出成長8.03％成績單，2022年重回成長軌道趨勢明確。

今(2022)年第1季「Chatime日出茶太」全球門店淨增加40店，澳洲子公司Chatime Group同店銷售表現優異，推升稅後淨利年增率逾5成，時序邁入茶飲產業旺季，隨著熱夏氣候，「Chatime日出茶太」馬來西亞展店勢如破竹，本月將完成百店里程碑，集團版圖擴增第五個國家超過百店，第2季持續在澳洲、歐美與馬國突破百店挹注下，新展店增加將超過60家，打破過往首季及第四季為展店旺季的慣性。

展望今年，「Chatime日出茶太」全球大規模展店，澳洲子公司Chatime Group同店銷售持續增長，加上王座國際台灣大多數門店己折舊攤提完畢，與杭州瑞里進行費用管控，以及天恩粉圓外銷業績穩健成長的挹注，集團營運有如倒吃甘蔗，預計第1季營運落底，第2季營運表現將優於第1季，於全球與病毒共存模式，各國放寬邊境管制，觀光產業復甦，全年營運表現維持穩健向上趨勢可期。

Chatime日出茶太馬國展店破百家成為第五個百店國。六角提供
Chatime日出茶太馬國展店破百家成為第五個百店國。六角提供

股東會 日出茶太 澳洲

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