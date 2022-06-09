北市2成住宅「一宅多戶」 民眾算盤怎麼打？

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國共有728萬戶房屋設有戶籍，有16.6%屬於一間房屋有多戶戶籍的狀態；六都之中，台北市逾2成、約16.8萬戶的房屋，設有戶籍在兩戶以上，研判應該與北市高房價、學區與條件較佳的社會福利有關。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為房價水準較高，可能有些新婚夫妻結婚，在買到自己房子之前，會把戶籍先放在原生家庭中，另外台北市因為資源較多，有些在台北上班但住外縣市的家長，也會因為學區因素，寄戶口在學區之內。

另外，過去幾年台北市社會福利一直都比鄰近區域佳，有些規劃要領取補助的，也會提早將戶口遷到台北市中，都可能導致北市出現一宅多戶的現象。

今年第一季統計資料顯示，全國設有戶籍住宅平均戶數為1.23戶，其中北市數量最高，平均每宅有1.29戶，其中北市有79.3%屬於一戶一宅，比例是六都最低，2戶一宅比例則為16.23%，六都最高，3戶一宅比例為3.42%，同樣也是六都最高，四戶一宅與五戶一宅比例都是北市居冠，反映北市多戶一宅現象相對其他區域更為普遍。