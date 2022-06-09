高鋒董座換人由和大副董林炎輝接任 沈國榮轉任榮董
工具機大廠高鋒工業（4510）今日召開股東常會，承認去年度決算表冊及虧損撥補案，會中並完成董事全面改選，隨後新一屆董事會推舉新當選董事的和大（1536）副董事長林炎輝擔任高鋒董事長，沈國榮轉任榮譽董事長。
值得注意的是，遠東機械代表人陳佑誠並未獲選續任董事，其所推薦的一席獨董也未獲選，代表高鋒工業與遠東機械15年的合作關係正式暫告一段落。
沈國榮2007年接掌經營高鋒，與遠東機械合作至今。沈國榮說，卸任高鋒董事長後，未來將專注於推動和大與華豐的轉型升級。
沈國榮指出，今年各國已逐步朝向與新冠變種病毒共存方向，將降低疫情對經濟干擾，邊境陸續解封後對業績有所成長，公司將積極爭取訂單，力衝營收規模，整體銷售台數預估約達619台，全年營收應有二位數增長，並轉虧為盈。
高鋒受惠歐美、台灣及大陸市場訂單增長，目前在手訂單6億餘元，能見度看到第3季末。第1季合併營收5.26億元、年增73.5％，本業獲利511.8萬元，認列匯兌收益1,700餘萬元，轉虧為盈，稅後純益0.13億元，每股稅後純益0.12元，終結同期連續三年虧損的局面，創近七年同期新高。
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