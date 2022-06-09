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3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

蔡鎮宇在家樂福案出局 徐旭東這樣看

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
遠東集團董事長徐旭東（右）。記者陳正興／攝影
遠東集團董事長徐旭東（右）。記者陳正興／攝影

家樂福案牽動台灣零售版圖，一日一進度，昨（8）日統一集團回絕前國泰金副董蔡鎮宇對統一（1216）、統一超共40％股權收購案，等於是少一個競爭者；有意買下家樂福的遠東新董事長徐旭東，今（9）日在東聯股東會後被媒體詢問，在此案上少一個對手，是否更有信心，他回答：「我一直有信心。」

家樂福釋股案可能有新走向，徐旭東指出：「現在統一說他有優先受讓權 （Right of first refusal），但這是40年前加上去的、技術性做法，沒有被同意一定會這樣走，當時也沒有想到會發生今天（家樂福撤出台灣）的情況，大家還在討論、掙扎當時的意思，最近聽到法國政府說，不要多扯，公開投標（open bid）。」

至於現在傳出達勝集團董事長郭冠群將整合統一、萬海、中嘉、宏泰和玉山等資金，共同參與台灣家樂福股權的競標案；若遠東新集團要對家樂福出手，會是獨資還是也找一群人？徐旭東說：「這是敏感問題，營業秘密。」

家樂福 徐旭東

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