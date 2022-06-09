每坪4千變地板價？南山廣場低樓層租金衝4515元
實價揭露，台北市地標大樓南山廣場，今年4月8樓出租，月租119萬元，每坪租金高達4515元，名列今年信義計畫區辦公室最高價，也是南山廣場的實價第二高。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，低樓層以每坪4500元出租，反映這波辦公室租金走揚，頂級A辦大樓的租金，每坪4千未來也有可能成為地板價。
曾敬德表示，雖然疫情狀況嚴峻，在家辦公盛行，但北市條件較好的辦公空間仍供不應求，實價可以發現陸續還是有高價的辦公室租賃實價揭露，且租金水準還是維持在相對高檔。
統計南山廣場歷年的實價租金變化，今年每坪4515元的租金行情，為歷年的次高紀錄，比較特別的是這次出租的是低樓層，反映即使是景觀條件較一般的低樓層，租金也出現一波上揚。
根據全球資產統計，信義世貿商圈為北市七個辦公商圈中，租金水準較高區域，從實價登錄揭露，從去年第四季到今年第一季，此商圈就出現10筆租金單價4,000元以上，分別出現在台北101、國泰置地廣場、南山廣場、新光信義金融大樓。
曾敬德指出，這波辦公室走揚，主要反映空置率下滑，包括企業持續成長、舊大樓不少參與改建，加上付租能力較強的外資企業支撐等等，只要空置率維持低檔，則租金就會相對有支撐。
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