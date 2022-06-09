桃園投資什麼好？大咖相準這項一年成交373億

根據高力國際統計，去年全台工業地產交易逾1634億元，為2011年統計以來新高，而且連續四年增長、連三年突破1000億元，相較2020年，去年增幅高達約27%。桃園表現最亮眼，去年工業地產成交總額高達373億元、占全台比重約23%、近4分之1。

高力國際指出，過去兩年美中矛盾及新冠疫情，反而使台灣享受產業紅利，由電子科技業領軍的製造業更受惠於全球供應鏈重組之轉單效應而蓬勃發展，外銷訂單金額創下新高，為了因應產能擴張更是積極於全台獵地擴廠，也大幅推升工業地產交易價量俱升。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲指出，桃園為全台工業重心及製造業大本營，投資台灣三大方案金額及工業產值均為全台第一，不只工業廠商，建設開發業、壽險業也看到工業不動產投資機會，擴大工業不動產布局，尋求興建廠辦出售或長期收益投資機會。

近年各路大咖投資人搶進，近期最著名的案例就是國泰人壽加碼投資桃園，5月初甫簽約桃園高鐵站前地上權開發案，預計投資總額高達260億元，規劃興建辦公大樓、購物商場以及星級旅館等設施，總開發量體將達15萬坪。

桃園高鐵站周邊的大園、中壢、蘆竹，因鄰近機場、擁有高鐵及國道的交通串聯優勢，加上人口密集的招工紅利，逐漸受到電子科技業的青睞，紛紛選擇在此區域設置企業總部、規劃生產基地，尤以中壢工業區因其區位絕佳、人口密集等優勢，一直都是廠商進駐首選。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲指出，過去五年中壢工業區的總交易金額將近200億元，地價成長幅度將近五成，近年也吸引許多電子科技產業加碼進駐，包括台達電、晟銘電、日月光、聯測科技、聯德控股等等。

因中壢工業區廠房釋出稀少，造成租賃市場盛行，租金行情穩定可落在每坪600~800元之間，長年以來也是收益型投資人、建設開發業關注的重點投資區域，由於土地供給稀缺，也推升立體化廠辦的發展機會，包括東聯新世紀、憶聲智匯科技園區都有不錯銷售成績。

高力國際董事總經理劉學龍指出，中壢工業區幅員廣達433公頃，為桃園第二大工業區，近年來產業不斷升級，進駐產業以電子科技及電腦產品為最大宗，與桃園高鐵特區以中正東路三段串接，途經萬能科技大學、大江購物中心、勝宏實業、富邦MOMO物流中心、錦鋐大園廠等，未來再納入開發中的航空城計畫，此發展軸帶將有機會形成商務辦公、購物休閒、住宿、科技工業、倉儲物流的產業廊帶，匯聚人流與金流，促進產業升級新商機。