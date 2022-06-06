初魚新北首店落腳宏匯廣場 躍昇坪效王

台灣海運公司總部普遍設在北部，但高雄港有一家以「小而美」之姿竄起的散裝船航商正德（2641）近年來甚受投資人青睞。繼去年交出獲利創新高佳績後，今年第1季營運續締新猷。預期明年隨著6艘新船到位，業績可再放異彩。

2022-06-06 17:57