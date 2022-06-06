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初魚新北首店落腳宏匯廣場 躍昇坪效王

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

新莊宏匯廣場邀請初魚6月正式進駐，單店43坪一天營收能做到15萬元，堪稱坪效王。宏匯廣場有新莊人的廚房之稱，在初魚用1,600元+10％就可以吃到18道無菜單料理，且新莊副都新附近臨近新北產業園區，有許多公司會到此招待客戶或舉行員工聚餐，在此客單價能拉高到2,300元，高於其他分店的2,100元。

新莊宏匯廣場指出，新莊、三重、蘆州、五股泰山地區，周邊消費潛力客群已逐步抬頭，引進無菜單料理品牌「初魚料亭」進駐，一次帶來「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」雙品牌，也是首度插旗新北市，達成宏匯廣場美食版圖新里程碑。接下來繼續引進黑毛屋、乾杯燒肉、忠青商行等。

初魚料亭成立6年在全台展店16間，百貨首店進駐新光三越A9後，各界邀約不斷，初魚品牌創辦人朱霆理指出，台北部分分店有高達30%都是新北客，因此前來設立分店，接下來在北、中、南都有展店計畫，預計明年底要展店至30家以上，進一步規劃三年後掛牌上市。

新光三越 營收 泰山

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