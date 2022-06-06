ANA實現ESG承諾 將推永續發展特別塗裝飛機

日本最大且連續九年榮獲五星評價的航空公司 ANA，為實現 ESG 的承諾，宣布將推出全新波音 787 ANA Future Promise（AFP）永續發展特別塗裝飛機。AFP 永續發展計畫已推出一年，主要推廣永續發展和減少二氧化碳的排放。ANA 承諾不論於環境、社會責任和公司管理上，都將持續積極落實永續發展的理念。

ANA總經理井上慎一表示，「永續發展是我們經營核心的原則，AFP 永續發展傳達出我們對社會責任、環境發展的目標及承諾，我們很高興旅客也能參與其中，更透過 AFP 永續發展波音 787 特別塗裝飛機，提高對此措施的認知與了解。我們之前宣佈的 ESG 目標，是我們航空公司及全球旅客重要的里程碑。」

AFP 永續發展的特別塗裝飛機，預計將於今年秋季推出，展現 ANA 的永續發展理念融入服務以及產品中的努力。