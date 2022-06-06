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foodpanda：針對北部六縣市加收3-5元平台費

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

不少網友高度依賴外送平台，甚至加入訂閱制，以付低月費來免運費。不過foodpanda今（6）日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日上午10時起將針對美食外送與生鮮雜貨服務酌收平台費，北北基每單加收5元、桃園市與新竹縣市地區每單收3元。

這是foodpanda首次在台灣收取平台費，因僅針對北部六縣市收取，引爆網友怒火。競爭對手外送平台Uber Eats表示，目前沒有計畫收取平台費。

foodpanda聲明指出，在馬來西亞新加坡、香港foodpanda去年底已開始收取外送平台費，主要是因應全球政策，及人事、客服、維運、優惠折扣、金流等維運成本增加，未來將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

馬來西亞 美食外送 新加坡

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