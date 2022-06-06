台灣宅配通攜手配客嘉、全家便利商店 推動循環包裝

網購需求近兩年大幅提升，根據環保署統計，去年網購包裝重量達3萬噸，一次性包裝廢棄物已成為環境負擔，ESG永續經營成為企業關注的議題。台灣宅配通與Package+ 配客嘉、全家便利商店攜手合作推動循環包裝「綠色網購循環生態圈」，串聯「電商」、「物流」到「歸還點」的服務，希望降低破壞袋和紙箱所產生的垃圾量。

民眾在網購時選用配客嘉循環包裝寄送商品，收貨後至附近的全家便利商店歸還包裝，便能以簡單的方式輕鬆實踐環保減塑生活。台灣宅配通將使用過的循環包裝送至社福單位清潔、消毒後再次循環使用，為弱勢族群創造就業機會，並朝向2050年碳中和目標做努力，將台灣打造成一個淨零國度。