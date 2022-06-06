國光生細胞廠獲衛福部GMP認證 啟動病毒製劑商業量產

國光生（4142）今（6）日宣布，國光生新建細胞培養廠，已在日前通過衛福部食藥署（TFDA）GMP查廠認證，這座細胞培養廠擁有1,000公升及200公升生物反應器，是全台唯一可商業量產病毒為主的生物製劑細胞培養廠，包括國光生自主研發的新冠疫苗、及後續子公司安特羅開發的腸病毒疫苗，均可在此廠區生產。

國光生表示，因應國際代工及新型疫苗、新產品量產需求，國光全方位生技園區擴建第二條自動化充填包裝線2021年完成後，已通過TFDA及歐盟EMA查廠，並獲GMP認證。公司新建置的細胞培養廠，也於日前通過TFDA GMP查廠認證。

國光生的細胞培養廠，因全面啟動自動化生物安全防護及環境監測系統，具有嚴密的病毒培養操作，及病毒外溢監控機制，經獲TFDA核准可在此廠生產新冠疫苗等產品。國光生細胞培養廠擁有1,000公升及200公升生物反應器，有別於現行國內病毒產品多屬小量生產產線，是台灣唯一可以大量生產病毒產品的細胞培養廠。

此外，國光生技多項自主開發的產品，安特羅生技已進入藥證申請階段的腸病毒71型疫苗，以及開發中的日本腦炎疫苗等新型疫苗，都將使用細胞培養製程生產。

國光生放眼國際市場代工需求，細胞培養廠在完成食藥署查廠 後，將進一步申請國際查廠認證，以加速新產線的產能運用，國光細胞培養廠在正式進入商轉後，可望成為另一個國光成長新動能，帶動公司營收再創新高 。