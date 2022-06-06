初魚2個祕訣 能給薪超過鼎泰豐 、創造顧客高CP值體驗

初魚創辦人朱霆理自己從基層做起，對員工給優於餐飲業界的待遇，並且保留師傅的創意，給顧客精緻的體驗，秘訣在優化物流和採購模式、借助大型商場的管理與空間，這兩個做法同時達到降低營運成本，且能加速開店進程，未來計劃初魚掛牌上市。

料理能不能講CP值，是美食界爭議所在，但「初魚」或找到一個平衡點，這家店號稱能用1,600元的價格，可以吃到價值2,500元的美味，朱霆理以優化物流和採購模式、借助大型商場的管理與空間來達成。在初魚的板前師傅月薪近6萬，服務員起薪3.6萬元、資深可上看4萬元。儘管去年營業額衰退15％，初魚仍為員工平均加薪5％。

朱霆理出生於1981年、才剛過40歲，就已經在全台擁有超過16家分店，計畫在明年底開店數達到32家。朱霆理從國中開始當學徒，第一份工作就是做鐵板燒，20年前開始流行日本料理，他靈活轉向做到獨當一面的板前師傅，2015年在家人支持下以35萬元創業，在台北師大商圈開設第一家「初魚料亭」，鐵板燒、日料雙品牌從此誕生，他說鐵板燒講求視覺與味覺體驗、日本料理追求新鮮細膩，給客人的感受完全不同，互動方式也不一樣，各有市場需求。

初魚6月正式進駐新莊宏匯廣場，顧客從訂位到上桌要2等個禮拜，單店43坪能做到15萬元，堪稱坪效王。宏匯廣場有新莊人的廚房之稱，在初魚用1,600元+10％就可以享受18道無菜單料理，且新莊副都新附近臨近新北產業園區，有許多公司會到此招待客戶或舉行員工聚餐，在此客單價能拉高到2,300元，高於其他分店的2,100元。

朱霆理也曾是超有個性的板前師傅，對遲到的顧客不給好臉色，經過歲月洗鍊，他已不是當年的血性少年，學著配合消費者，進入商場開始有明確定價與菜單、道數，無菜單料理經常有顧客糾紛，對此他也相當自信，因直接進口可以節省成本15%，1,600元的價格，吃到外面價值2,500元的美味。

朱霆理也有不忘初心的一面，他希望每個師傅在服務與料理能夠展現風格，除了工作不會倦怠，這也有助於顧客體驗與餐點創意，各店也不會形成競爭關係。他說初魚2個月換一次食材、3個月換一次菜單，更能從器具體會四季，甚至一樣叫和牛，朱霆理有在初魚能夠吃到比同業貴30％的自信，「新鮮就是料理最大的競爭力」，但堅持付費預約制。

對於新北首店落腳新莊宏匯，宏匯廣場總經理崔梅蘭說，初魚具有料理職人的精神，而朱霆理也相中三蘆五泰地區週邊消費潛力客群，宏匯積極邀約，並在消防法規、設計等方面積極協助初魚進駐。