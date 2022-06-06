貿聯5月營收46.52億元 創歷史新高
貿聯-KY（3665）今（6）日公布2022年5月營收為46.52億元，創單月歷史新高，月增7.95%，年增100.83%，今年前五月營收為206.07億元，年增91.38%，創同期新高。
貿聯表示，中國大陸昆山工廠的生產經營活動已全面恢復正常，產能也已提高，亦開始出貨至客戶以彌補4月份停工帶來的產能影響。在原物料和组件持續短缺的情況下，部分行業有進行備貨，以確保有足夠的安全庫存。整體而言，供應 鏈正逐步恢復到停工前的生產水平。
貿聯5月各產品線的概況如下: 工業用:馬來西亞、新加坡和華南工廠的出貨量穩定，由於短缺的因素部分客戶有較高的庫存。資訊科技與數據傳輸:出貨量在逐漸恢復，大部分的產品均出貨至 Hub 且客戶持續拉貨。
車用:出貨量持續回升。電器:由於组件短缺和交貨時間延長，出貨量放緩。INBG 工業應用事業群:佔5月份總營收 39%。機器人解決方案的訂單有恢復，數據通訊較慢鑒於组件成本的短缺。
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