富邦媒「618年中大促」登場 估人流年增二成

6月份將迎來網購年中最大盛事，電商龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網2022年《618年中大促》祭出全站商品3折起優惠，暖身慶期間有「九大品類日」輪番登場，momo也不忘寵愛會員，強打「100萬現金下單抽」、「18元清空購物車」兩大回饋好康，並再次動員高人氣「組隊最高賺3%回饋」、「整點搶最高999紅包」、「天天簽到領momo幣」等活動炒熱購物氣氛。預估將帶動618檔期人流較去年成長達二成。

為擴大618愉快購物氛圍，今年momo於618期間打造台北捷運版「momo數位購物列車」，即日起於板南線發車，主題車廂中不僅有618購物攻略，還可掃描QR CODE立即進入momo 618活動會場，此外，時逢炎炎夏日，momo推出「momo x 鮮茶道 618獨家聯名」登記抽鑽石戒指活動，於鮮茶道門市購買當季首選「楊枝甘露」或「芒果一粒粒」飲品，並完成序號登入就有機會抽中市價近八萬的鑽石戒指、dyson吸塵器、任天堂switch、最高999 momo幣等多項好禮。

momo《618年中大促》在6月9日起至6月17日暖身慶活動搶先登場，好康一、momo今年618祭出超狂「100萬現金下單抽」寵粉，6月9日起於momo全通路（購物網、電視購物、型錄）不限金額下單，免登記就有機會成為百萬富翁。

好康二、618暖身慶期間將心儀好物加入購物車，並於618當天下單，就能享有「18元清空購物車」抽獎資格，共5名消費者有機會成為超級幸運兒。momo將以訂單金額扣除18元之形式發放紅利金，其贈與紅利金上限為每人5,000元。

好康三、人氣最高的「組隊賺momo幣」活動，6月18日中午12:00前招齊5至10位購物好夥伴，一起享受下單再下單的快感。創建隊伍者凡達成兩項專屬小任務就可獲得「主揪獨享獎」100 momo幣；若隊伍5人以上分別消費滿1,618元，積極參與活動的隊員們也有「成團消費獎」50 momo幣(每人)。另，團隊集氣爭取最高3%回饋的單日限定「滿額回饋獎」。

好康四、天天購物的同時還有兩大「momo幣免費領」活動等你參加。包含暖身慶首日起每天08:18~21:18共12時段的「搶紅包最高999 momo幣」；以及6月10日開始的「天天簽到」活動，簽到加上分享就能享有累積最高50 momo幣獎勵。

好康五、除有多項好康活動動員中，momo 618暖身慶優惠好物精選夯品包含宅家追劇必備「SAMSUNG」Galaxy Tab A8 10.5吋平板電腦，活動價6,590元再送花磚書本皮套；經典保養「資生堂」百優雙入囤貨組，贈全效抗痕亮采賦活露150ml，市價8,300限時6折帶回家；最夯戶外活動必備「Coleman」TOUGH SCREEN帳篷，搶手活動價27,900元；涼夏時尚首選「ROOTS」LOGO 短T，限時免千入手。

好康六、輪番登場的九大品類日，活動首日由「家電下殺日」帶頭衝，購物最高送7,618 momo幣；6/10「休閒圖書日」接棒，好書滿滿再享滿額登記抽機車資格；6/11「流行時尚日」不限額送10% momo幣；6/12「爆殺3C日」滿額好禮大放送；6/13「家居餐廚日」2,298 momo幣滿額抽；6/14「美妝女神日」滿額抽999 momo幣；6/15「日用婦幼日」全場下殺3折起；6/16「美食吃貨日」雙重好禮滿額抽；6/17「健康樂活日」智能清淨機滿額抽。