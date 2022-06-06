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國光生技：新建細胞培養廠通過食藥署GMP查廠認證

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

國光生技宣布，新建細胞培養廠通過衛福部食藥署GMP查廠認證。國光生細胞培養廠擁有一千公升及二百公升生物反應器，是全台唯一可商業量產病毒為主生物製劑的細胞培養廠，包括國光生自主研發的新冠疫苗及之後子公司安特羅開發的腸病毒疫苗均可在此廠區生產。

國光表示，因應國際代工及新型疫苗、新產品量產需求，2021年於國光全方位生技園區擴建第二條自動化充填包裝線完成，已通過TFDA及歐盟查廠，獲GMP認證；而新建置的細胞培養廠，也於日前通過食藥署GMP查廠認證。

國光指出，由於國光細胞培養廠全面啟動自動化生物安全防護及環境監測系統，具有嚴密的病毒培養操作及病毒外溢監控機制，獲食藥署核准可在此廠生產新冠疫苗等產品，國光生細胞培養廠擁有一千公升及二百公升生物反應器，有別於現行國內病毒產品多屬小量生產產線，是台灣唯一可以大量生產病毒產品的細胞培養廠。

此外，國光生技多項自主開發的產品，包括子公司安特羅生技已進入藥證申請階段的腸病毒71型疫苗、以及日本腦炎疫苗等開發中的新型疫苗，都將使用細胞培養製程生產。

國光表示，放眼國際市場代工需求，細胞培養廠在完成食藥署查廠後，將進一步申請國際查廠認證，以加速新產線的產能運用，國光細胞培養廠在正式進入商轉後，可望成為另一個國光成長新動能，帶動公司營收再創新高。

國光生 疫苗 生技 營收 食藥署 衛福部

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