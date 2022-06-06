一表看Q1六都預售案最低價區域 這五區仍有1字頭房價

房價高漲，北市預售屋4字頭愈來愈稀有，根據實價揭露，今年第1季六都最低價的預售揭露案，普遍落在外圍區域，其中台北市北投區「陽明迴鄉」案，最低有每坪52.5萬元成交紀錄，其餘五都則仍有1字頭的預售案，不過都為偏遠、生活機能尚未發展區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常低房價的區域，都屬於比較外圍的區段，因為生活機能、交通等條件不若市中心便捷，因此地價相對較為便宜，且統計發現相對較為低價的個案，興建的樓層也不會太高，相對造價成本等條件也較能控制，因此即使高房價的條件下，部分都會區的外圍區域，實價揭露仍出現1字頭的成交個案。

今年第1季六都最低單價揭露的預售個案，包括台北市北投區的「陽明迴鄉」，出現一坪52.5萬元的低價，反映台北市房價高漲後，4字頭的預售案似乎越來愈為稀有；新北市較為低價的成交個案，則是金山區的「築馨園」，有一戶成交每坪19.3萬元，新北市目前最低價的個案，多出現在金山、三芝等較為偏遠的區段。

桃園市則是楊梅區的「恬居」，實價揭露最低價每坪13.6萬元，台中市則是清水區的「明日享享」，最低價為每坪14.7萬元，台南市仁德的「大好1.」，最低價實價揭露每坪14.7萬元，高雄市則是橋頭區的「森遠」，最低價每坪揭露13.2萬元。

曾敬德指出，雖然原物料與造價上揚，加上土地價格走揚，都驅使房價上漲，不過真的想要購置新房子，又能接受久一點的通勤代價，向外找尋新屋還是有機會找到合適自己的房子。