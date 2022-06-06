新普重回成長軌道 5月營收月增1%
電池模組龍頭新普（6121）受惠中國大陸華東封控逐步復原，帶動今年5月營收月增1%，市場預期，在零組件廠恢復生產及物流慢慢順暢下，預計新普6月業績也將持穩。
新普今（6）日公告今年5月營收79.33億元，月增1%、年減1.1%；累計新普今年前五個月營收為382.25億元，年減0.4%。
新普4月營收下滑主要是受到華東地區封控影響，儘管新普自身廠房在常熟沒受影響，但因合作的零組件廠商位於封控區，因此不論是進料，或是新普自身出貨到下游廠商，皆受到嚴峻物流影響，造成新普4月營收下滑。
展望後市，新普先前表示，隨著大陸華東地區封控逐步解封，在零組件廠恢復生產及物流慢慢順暢下，預計5、6月業績將重回正常軌道。
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