富邦未來車ETF 半年度指數調整已於6/1生效

富邦未來車（00895）ETF追蹤的MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Cap 30 指數6月進行半年度指數調整，已於6月1日開盤前生效。新增成分股包含賓士集團等6檔，刪除的成分股有3檔。富邦未來車ETF經理人王素珍指出，目前該ETF追蹤指數的本益比(P/E)已自2021年底的25.5倍修正至19.4倍，但營利率表現大致平穩，顯示在獲利相對穩健下，評價面上估值已相對合理。此外，據Bloomberg預估，股東權益報酬率預期年底有望增長至20%以上，長期展望仍有表現機會。

今年以來受到聯準會升息、供應鏈短缺因素，再加上中國大陸因疫情封城，衝擊車市需求且加重產業斷鏈問題，影響未來車相關個股表現震盪。然由於上海6月將解封，王素珍說，不確定性因素稍微緩解，加上電動車市場需求仍然可觀，據IHS Markit及PwC Global預估，2022年全球電動車市場有望成長44.1%至2,090萬輛，近期靜待企業逐漸復工，後續類股表現仍有望止穩回升。

電動車龍頭特斯拉雖自年初以來一度重跌逾40%以上，除了因大陸疫情封鎖衝擊當地需求及產能之外，主因執行長馬斯克以特斯拉股票擔保融資來收購推特，衝擊特斯拉股價表現。然觀察基本面，4月公布財報第1季營收年增81%、毛利率32.9%創新高，且宣布未來將大幅提升磷酸鐵鋰電池 (LFP 電池) 使用比率，均有助降低成本並增添競爭優勢，顯示本業狀況仍舊穩健。截至5月底已有止穩回升跡象，相關風險消化過後，未來應有表現機會。

王素珍表示，富邦未來車ETF追蹤的MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Cap 30 指數這次新增成分股中，賓士集團公司透過聚焦高階市場及漲價策略，今年第1季息前稅前淨利成長11%，淨利及營收分別達34.9億及348.6億歐元，均超過去年同期並優於預期。在營運上，除了計畫將刪減10%經銷商、應專注直營與線上銷售，有助未來大幅降低成本外，產品策略將聚焦75%以上投資於獲利較佳的高階車型及電動車，預計於2030年前實現全面電動化，整體展望看好。

儘管市場風險頻傳，富邦未來車ETF所追蹤的MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數，掌握未來移動趨勢，截至5月底的近一年以來，該指數僅微幅下跌0.28%，明顯優於S&P 500指數與Nasdaq指數等大盤，表現相對抗跌。王素珍強調，富邦未來車ETF可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡，因此富邦未來車ETF不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動趨勢，鎖定未來車10年商機，現在正是長線布局未來車的好時機。