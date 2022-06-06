食品業大咖「錢」進豪宅 森業永春13樓戶近8千萬成交

近年游資充沛，食品業者也「錢」進不動產，據實價登錄，今年3月信義區高價宅「森業永春」13樓戶，以總價7,998萬元成交，創社區新高，經查，買方為震一科技，董事長為李君凱，亦為食品業保力達的監察人，推測應與保力達陳家有關；另，統計食品業近6年，包括新東陽、義美、開元、香吉士、盛香珍等也都有購豪宅實例，且總價均來到1億元以上。

「森業永春」原為知名永春都更案，其住戶爭議整合時間長達20多年，現華麗轉身為信義區高價宅，震一科技所買下的13樓戶，為社區總價新高紀錄，總坪數94.04坪，總價7,998萬元，拆算車位後每坪單價是123.8萬元，價格落在社區行情內。

市場專家分析，豪宅市場除了科技業大老熱衷購置，各行各業的企業主們，包括食品業在內，看準投資、自用兩相宜的特性也紛紛下手。

統計資料，除了此次揭露外，先前還有義美買下兩戶天母豪宅「全陽柏悅」，合計1.85億元，也有新東陽麥家分別入手「敦南御所」、「鈞藏」，而台中七期豪宅「宝格」則有香吉士、盛香珍家族購入，另在松山機場生活圈的「涵峰」則有以戀奶精球聞名的開元食品入住，都是破億元的豪宅產品，尚有旺旺集團蔡家亦已傳購置多戶「宏國大道城」，惟未曝光砸資金額。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，食品所屬民生必需品，雖然疫情讓餐飲業大受打擊，不過像義美、新東陽、盛香珍這類食品零售業則不至於有太大影響，但相關原物料上漲、同質性產品競爭亦壓縮獲利空間，開發除了食品以外的其他商機也成為企業盈餘重點，如旺旺集團在食品本業以外，就有媒體、保險、餐飲、遊樂園等事業。

新東陽另有經營不動產項目，義美則開發出生技保健食品，亦有咖啡餐飲店面，最新傳出購置高價宅的保力達，在機能飲料賣得嚇嚇叫之餘，還有不動產、廣告業種，也已將觸手伸及同為食品大牌的泰山，持股不少。

陳炳辰表示，滿手現金需要去化管道的企業主，眼見台灣不動產投資穩健，自然也成為置產選項之一，實價登錄的歷次交易資訊功能透露，包括「台北信義」、「文華苑」都曾讓賣方轉手獲利高達數億元，而台中七期不少高價豪宅也都見投資效益，多有賣方成交後數百萬獲利入袋，豪宅投資確實是筆好生意。