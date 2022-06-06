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遠雄加碼布局台中七期 以每坪336萬購入新光三越旁土地

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
遠雄加碼布局台中七期，以每坪336萬元購入新光三越旁土地。記者宋健生/攝影
遠雄加碼布局台中七期，以每坪336萬元購入新光三越旁土地。記者宋健生/攝影

遠雄（5522）集團加碼布局台中七期新市政中心，旗下子公司齊興建設，傳出以每坪336萬元、總價19.24億元，購入新光三越百貨後方原大埔鐡板燒與全家便利商店的572.6坪土地，也創下台中七期今年土地交易單價最高、歷年來第三高的紀錄。

遠雄去年4月以每坪近320萬元、總價38.8億元，購入七期市政北七路上「波特曼汽車旅館」883.6坪土地，集團累計在七期已有二塊、共1,456坪精華地段土地。

遠雄集團此次購入的土地，位於惠來路二段與市政北六路口，這塊土地與相鄰的角地，原本經營「菲力貓」遊藝場與「大埔鐵板燒」，2020年時拆除地上物，開始整地後，市場上就不斷傳出土地出售訊息。

今年3月，這塊土地終於售出，根據最新地籍資料顯示，該土地已於5月23日過戶給遠雄集團旗下子公司齊興建設。

業界指出，這塊土地隔著一條市政北七路，對面就是新光三越中港店，同時也占據臺中國家歌劇院第一排，地理位置優越，尤其目前要在七期新市政中心找到500坪以上素地，除了汽車旅館之外，幾乎找不到了。

不過，這塊土地旁、緊鄰市政北七路的角地，目前地主態度保留、並無出售意願，未來仍有待整合。而市場盛傳，遠雄購入這塊土地也不急於推案，短期可能會先做接待中心使用，為市政北七路基地推案做準備。

台中市建築經營協會市場資訊委員會主委白洪章分析，這塊土地使用分區為「新六」，擁有600％的容積，土地使用強度高，也是創高價的原因。盤點七期歷年土地單價排行，2020年興富發（2542）以每坪350萬元買下市政北七路、惠中路口角地，依舊穏坐七期「地王」寶座。

而大陸建設2014年以每坪346.9萬元、購入惠中路一帶土地，排名第二，目前基地已開發為「大陸丽格」豪宅案；此次遠雄集團出手的土地，每坪單價336萬元，則為歷年來第三高。

台中七期新市政中心建商購地300萬元俱樂部一覽。資料來源：公開資訊觀測站暨市調
台中七期新市政中心建商購地300萬元俱樂部一覽。資料來源：公開資訊觀測站暨市調

遠雄 全家便利商店

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