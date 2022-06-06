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商研院啟動ESG永續元年 揭短、中、長期策略及目標

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院推廣採用無紙化會議型態、宣導自備環保杯、利用回收瓦楞紙製作拍照小物，以及食用低碳的蔬食便當等實際行動，共創永續未來。 圖／商研院提供
商研院推廣採用無紙化會議型態、宣導自備環保杯、利用回收瓦楞紙製作拍照小物，以及食用低碳的蔬食便當等實際行動，共創永續未來。 圖／商研院提供

商研院宣示啟動「ESG永續推動元年」減碳運動，並成立「ESG永續推動委員會」與「我愛地球日記」線上平台，並訂定每人每日減碳2公斤的目標，相當一年60棵台灣樹木的固碳量。

商研院「ESG永續推動委員會」由董事長許添財擔任召集人、院長王建彬擔任副召集人，以及副院長張皇珍擔任永續長，院內一級主管擔任委員，規劃組織減碳藍圖路徑，力行落實ESG永續治理，並從人人自身「生活轉型」做起。

商研院董事長許添財表示，未來將從「穩健經營、環境永續、價值創造、員工關懷、社會共好」五大方向，深根商研院ESG基因，並推廣採用無紙化會議型態、宣導自備環保杯、利用回收瓦楞紙製作拍照小物，以及食用低碳的蔬食便當等實際行動，共創永續未來。

同時，商研院「ESG永續推動委員會」並研擬短、中、長期推動策略及目標，並進行目標管理。

商研院指出，短期內對內除落實綠色採購、外送包材回收，逐年增購綠電再生能源外，並宣導同仁的減碳生活公約、「我愛地球日記」、節能減碳措施，也培育員工的專業發展，增進其職場滿意度；對外除積極參與社會公益救助與相關的減碳永續活動外，並以全院研發服務技術能量，結合國內外機構合作資源，提供「ESG永續解決方案」，促使台灣的企業組織健全發展、穩健經營、價值創造等目標。

中、長期則在達成碳中和環境治理，與降低員工離職率、提升員工自身職場滿意度並願意推薦新人來院加入工作團隊，並持續強化院務治理、提升資訊透明度以及保障利害關係人權利等目標。

此外，為貫徹到每位同仁生活起居與工作日常，商研院還特別推出「我的愛地球日記」內部電子應用程式，記載同仁每日執行ESG的日行一善，例如喝黑咖啡（替代拿鐵）、多吃蔬素食、不開車改搭大眾交通工具、少用塑膠袋、午休關燈一小時、下班關閉電腦電源等日常的減碳行為。在登入系統後皆可換算出減碳的成效，並以每日減少人均碳排放量2公斤為建議目標，累積的結果會換算成幫助了地球種植幾棵樹呈現，最終每位同仁加總起來的成效就是商研院的整體貢獻。

許添財表示，商研院響應聯合國「世界環境日」運動與永續發展目標(SDGs)，協助輔導國內企業進行ESG永續轉型經營，更當以「無我」與「捨我其誰」的精神以身作則創新價值，以立組織、建制度、訂目標、設方案，力行相關的護環境、助員工、愛社會等系統性與常規性作為，克盡地球村一份子的責任。

王建彬指出，商研院多年來致力於ESG的實踐，如全院節能減碳管理、少紙化辧公、冷氣溫度控制在26度、公共區感應式燈具、油電混合公務車、自帶環保水杯與餐具、廢棄物分類與回收；全院教育訓練體系執行、彈性工時與生活平衡、電子化辦公、企業育嬰、員工福利、健康促進落實、員工協助方案、調薪4%，並公益輔導庇護工廠等。王建彬並期望全院可每年減碳3%以上，取得碳足跡減碳標籤，做為法人機構的表率。

商研院全體同仁宣示啟動「ESG永續推動元年」減碳運動，並成立「ESG永續推動委員會」。 圖／商研院提供
商研院全體同仁宣示啟動「ESG永續推動元年」減碳運動，並成立「ESG永續推動委員會」。 圖／商研院提供
商研院「我愛地球日記」內部電子應用程式，提供所有同仁可每日上線登錄相關的減碳生活。 圖／商研院提供
商研院「我愛地球日記」內部電子應用程式，提供所有同仁可每日上線登錄相關的減碳生活。 圖／商研院提供

減碳 ESG 許添財

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