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榮成前五月稅前EPS 0.12元 6月拚落底回升

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）公告5月營收42.63億元，年減18.22%、月減2%，公司並公告5月自結稅前純益4879.2萬元，單月每股稅前純益0.04元，累計前五月稅前純益1.48億元，每股稅前純益0.12元。榮成第2季以來受到中國大陸生產停工與客戶需求放緩影響營運，不過，6月開始上海解封，需求與供給逐漸恢復正常，加上產業逐漸進入旺季，有助營運落底回升。

榮成前五月營收221.64億元，年增9.84%。榮成子公司江蘇榮成環科（昆山廠）5月已復工，不過，持續受到中國上海封城影響，且因封城導致供應鏈大亂，不僅貨進不去，廢紙也出不來，因此除了影響需求端，也造成廢紙價格在高檔盤旋，使榮成5月營收與獲利表現持續衰退。

上海封城長達兩個月，從3月28日封城，至6月1日凌晨宣布全面解封，隨著6月起恢復正常生活，目前紙箱廠的需求已陸續回籠，廢紙價格在解封後也跟著下滑，整體大環境有助工紙業者重拾營運動能。

榮成因80%營收貢獻來自中國，且營運基地主要在江浙一帶，受到上海封城影響相對大，不過，長線來看，榮成低碳造紙廠產能持續擴增，並持續提升自有綠色包裝紙箱廠市場佔有率，預計2022 年銷售數量較2021年銷售數量增加，且在大陸禁塑令推行及新冠肺炎疫情趨緩的情況下，未來紙包裝需求可望持續增加。

大陸造紙工業已邁向造紙大國，但近年受環保政策與中美貿易衝突等產業環境變遷影響，新一輪產業結構調整和國際化分工正在加速成形。十四五期間，造紙產業優化原料、產品、企業、區域結構調整以適應變化，以及高品質發展生產、服務和技術複合型轉變，正是永續發展產業必須適應的新常態。

榮成 營收

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