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寶隆：電商包材商機大 加強價格掌控

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

寶隆（1906）今（6）日舉行股東會，公司指出，將持續開拓業務往來客戶及強化銷售通路，以達成年度目標銷售15萬噸以上。經營團隊將持續掌握產品價格行情及加強營業費用的控制，致力於營業毛利的提升及本業獲利的改善，網購商機所創造出的物流包裝用紙箱需求，令公司持續看好未來營運。

寶隆是工紙大廠榮成（1909）旗下的外銷代理公司，展望今年，寶隆指出，全球經濟雖持續受到疫情影響供應鏈瓶頸及運輸成本增加、以及特殊地緣政治衝突升溫，進而產生對國際貿易的挑戰。但預期後疫情時代，隨著疫苗施打更加普及，短期地緣政治衝突緩解，對於實體經濟的衝擊將逐步淡化，全球經濟可恢復穩健成長，將有本公司營運。

寶隆業務主要係經營工業用紙之經銷代理，業務單純並無受環保法規限制。在總體經營環境方面，隨著全球電商通路蓬勃發展，預期網購商機所創造出的物流包裝用紙箱需求未來持續看好，公司長期投入工業用紙業務的經營，相信電子商務持續成長可帶來更多商機。

寶隆今年每股配發0.6元現金股息。

疫情 網購 股東會

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