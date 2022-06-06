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越南生人數增 中正大學推產學合作 科技業缺工解方

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

東南亞國家崛起，來台就學學生逐年增加，由100學年度5.7萬人，成長至108學年度12.8萬人，而110學年度則因COVID-19影響下降至9.2萬人。台灣的境外生主要來自越南、印尼、馬來西亞等國家，其中又以越南學生最多，在台越生人數近2年皆突破1.7萬人，超越以往居冠多年的馬來西亞1.3萬人。

中正大學研發長王祥辰以長期對嘉義縣民雄、大埔美、馬稠後等工業園區觀察來說，其實不僅是科技業，包括傳統產業也因為很多人都被吸引投入科技、資訊業，而找不到人才。但在此同時，整體產業界對於人才的需求遠大於目前有合作的技職或專科、大學等學校所能提供的實習量能，使得人才荒一直難以紓解。

針對求才若渴的科技業，王祥辰建議針對連年增長的越南外籍生設計相關留才計劃，以中正大學透過與越南的大學、竹科的媒合企業三方合作，設置相關的課程學分、吸引越南的大學畢業生來台修習學士後學位，並由合作企業提供獎助學金，畢業後即直接進入竹科工作，產官學三雙管齊下為台灣留才攬才。

王祥辰也分別針對培育國內人才及吸引國內人才，提出可雙頭並進的建議。有鑑於知名科技大廠多積極投入一般大學、科大爭取人才，他建議產業界可加強與專科及高職等專業技職教育學校合作、增加學生的企業實習時數，以更深化其專業能力。王祥辰提醒「保有積極的態度和熱情」，也是重要的心理素質。進入相對高壓的科技產業，具備在職學習或終身學習的心態是必備的，透過在職訓練及學習獲得成就感，持續保有投入的熱情。

越南 馬來西亞 技職

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