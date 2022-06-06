北極星藥業-KY掛牌上市漲近20% 大演蜜月行情

北極星藥業-KY（6550）今掛牌上市，早盤開出大漲近20%，股價最高來到98元，上演蜜月行情。北極星藥業-KY董事長陳鴻文表示，從新藥開發、CDMO到mRNA技術平台，三箭齊發的穩健策略，可望為北極星藥業在未來經營上打下長遠且穩定的基礎。

北極星藥業以代謝療法形式，進行癌症新藥開發，其所研發的ADI-PEG 20透過切斷癌細胞能量供應，也就是餓死癌細胞的方式進行癌症治療，目前各適應症共已收錄兩千多位臨床試驗者。臨床數據顯示，ADI-PEG 20安全性高且副作用極低；其中肺間皮癌的臨床試驗已於去年完成Ⅲ期臨床收案，若今年第三季解盲成功即可申請藥證。

陳鴻文表示，ADI-PEG 20利用癌細胞對精氨酸的依賴作為標靶，安全性高、對於正常細胞影響小、副作用極低；基於代謝療法的藥理機制，臨床經驗顯示其適用範圍相當廣泛， 除單獨用藥之外，更可與其他藥物合併治療達到互補及發揮加乘效益，另外, 蛋白質結構製程技術門檻高，不易仿製，且北極星擁有100%的智慧財產權，並有多項專利保護。

根據WHO的統計資料顯示，光2020年全球新增罹癌數就高達近2000萬人，因癌症死亡人數也有將近1000萬人；而ADI-PEG 20所應用的肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌四大適應症預估到2025年全球約有近200億美元的市場，規模相當可觀。

陳鴻文表示，在生產策略方面, 以公司自有的產品ADI為主，搭配CDMO服務，強化營運動能，目前已有3家CDMO 簽約客戶，其中，北極星藥業與Nanotein之合作模式為共同開發，公司擁有最優先投資權及生產權且有銷售額的15%權利金，預計最快今年下半年可量產出貨，明年起帶來較為明顯的營收貢獻。

陳鴻文進一步指出，在CDMO業務上，其全球生產策略為美國廠當先導工廠。宜蘭廠約2025年加入營運，可把美國經驗轉移到宜蘭，進行大規模生產；另外，若客戶有需要大陸市場，北極星藥業在四川成都也有生產線可與其合作。

此外，自新冠疫情爆發以來mRNA技術再掀市場話題，為了強化未來爭取生物製藥代工市場，北極星藥業也於2021年11月與美國加州大學爾灣分校簽署合作協議書，同時也與國衛院簽訂合作意向書，將結合國衛院的基礎與臨床醫學研究，以及北極星藥業跨國新藥研發經驗，加快建置mRNA技術平台的腳步。