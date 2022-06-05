萬海開學士後專班補助全額學費 每學期給4萬元生活津貼

畢業季即將到來，許多年輕學子畢業就是失業，國內陽明、萬海及裕民再開學士後專班，邀約有意願全球「跑透透」，願意到船上工作與海搏鬥年輕人，海運業者在海洋大學開專班，只要大學學歷不限科系都可報名，唸三個學期（一年半），各家公司方案不同，萬海提供補助全額學費還提供唸書期間生活津貼補貼。

萬海航運今年再次跟基隆海大辦學士後專班，商船系、輪機系都有開，只要有大學學歷不限科系都可報名，只要唸三個學期（一年半）；據了解，萬海補助全額學費、每學期還給4萬生活津貼，給即將踏出校門不知道要做什麼，或是大學非相關科系，但有意願投入船上工作年輕人一個上船工作的機會。

這次開班的兩個科系分別為，輪機工程學系學士後多元專長培力課程專班、商船學系學士後多元專長培力課程專班，共有四組，陽明組、萬海組、裕民組及假日組，兩個系招生人數分別為，陽明組跟假日組各20個名額，萬海、裕民組各10個名。

許多年輕學子大學畢業後不知道要找什麼工作，其實，全球貨櫃輪不斷更新，船舶大型後，船上的工作環境已經跟過去完全不同，在船工作，已經不再是過去傳統「行船人」的印象。

現在船舶的設備先進，而且船舶愈來愈大型，貨櫃輪已經有2.4萬TEU的超大型貨櫃輪在海上跑；在船上的住宿、伙食也都不斷進步，船上也會提供工作人員網路跟外界連絡，休息時間船員就能上網跟家人、朋友連繫，船上也有健身房，休息室，伙食也很好，工作環境跟過去已大相逕庭。