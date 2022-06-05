北市跨境電商服務已逾600家次 助企業開展拓銷新管道

想要發展跨境電商，卻不知道怎麼開始？台北市政府產業發展局挺你。在疫情的催化下，跨境電商已經成為外貿拓銷的主流管道之一，產業發展局「台北市跨境電商服務中心」持續提供企業跨境電商一站式專業諮詢服務，免費60分鐘深度輔導，歡迎設籍台北市企業多加運用，可上官網(http://cbesc.gov.taipei/)預約登記，讓專業顧問帶領，解決跨境電商各式疑問。

產業發展局局長林崇傑表示，跨境電商雖然進入門檻低，但涵蓋面向甚廣，從商業模式設定、數位化表現、平台選擇、市場評估，以及金流、物流、行銷宣傳到各國稅務串接等，每一個環節都相當專業；「台北市跨境電商服務中心」的顧問諮詢服務已邁入第五年，累積輔導超過600家次台北市企業，且每年滿意度超過90%，過去最常諮詢的問題主要包含：「跨境電商第一步從何開始？」、「跨境電商行銷及導流」、「如何進入東南亞市場」、「平台操作及電商人力規劃」等四大構面，涵蓋B2B、B2C不同的商業模式，專業顧問都可以給予深度的建議與輔導。

2021年獲得台北新貿獎特別獎的輝台股份有限公司，從初期的不諳電商操作，到參與諮詢輔導找到方向後，全力以赴學習如何營運跨境電商，更投入「台北市跨境電商服務中心」的人才培訓課程，賦能輝台強大的電商營運力；尤其2020年COVID-19影響，輝台因為超前部署跨境電商，得以擺脫實體貿易不通的障礙，創造更好的營運佳績，銷售額較2019年高出六倍，2021年再成長八倍。

「台北市跨境電商服務中心」從初入跨境電商萌芽期「諮詢輔導服務」、「產學專題實作」，到成長期所需的「企業人才培訓-電商大講堂」、「商機整合服務」，再到茁壯期的「跨境電商年會」、「台北新貿獎」等，透過「培養市場人才」、「加速市場進入及學習典範」及「價值鏈路整合」三大核心，提供企業及產業各種轉型跨境電商所需輔助，成功佈局全球市場。更多跨境電商拓銷市場訊息，請上「台北市跨境電商服務中心」網站查詢(https://cbesc.gov.taipei/online.html)， 或撥打諮詢專線(02)2581-3521轉分機617彭小姐洽詢。