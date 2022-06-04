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鼓勵種植玉米今放寬獎勵 台南市呼籲農民把握期限申報

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鼓勵種植玉米今放寬獎勵，台南市呼籲農民保握期限申報。記者周宗禎／翻攝
鼓勵種植玉米今放寬獎勵，台南市呼籲農民保握期限申報。記者周宗禎／翻攝

國際玉米等作物價格暴漲，農糧署為提升國產飼料供應，今年第2期作起放寬申領「綠色環境給付計畫」硬質、青割玉米契作獎勵金適用範圍，原未具基期年資格特定農業區及一般農業區農牧用地種植硬質、青割玉米也可申請契作獎勵金；每公頃各6萬元、3.5萬元。台南市農業局表示，硬質玉米申請6月1日至7月31日，青割玉米則在6月15日至7月15日，呼籲農民把握時效到區公所申報。

農業局長李建裕表示，今年度台南市硬質及青割玉米種植面積合計約1萬2千100公頃，面積及產量都是全國第一，鹽水區種植硬質玉米約2100公頃，學甲區種植面積也約1000公頃，新營、後壁、下營、將軍等區種植面積也多。

農業局表示，近來極端氣候及新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，加上俄烏戰爭引發國際局勢動盪等不確定因素，影響作物供應；農糧署放寬申領「綠色環境給付計畫」對於硬質（青割）玉米契作獎勵金適用範圍，盼能提高農民收益，增加種植意願及提升國內飼料用玉米自給率。呼籲有意願種植農友在期限內攜帶證明文件申報，逾期一律不受理。

鼓勵種植玉米今放寬獎勵，台南市呼籲農民保握期限申報。記者周宗禎／翻攝
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