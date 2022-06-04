霪雨阿里山區太和觀光果園紅肉李欠收 採果期短不宅配

嘉義縣阿里山國家風景區管理處轄區的梅山鄉太和村紅肉李觀光果園，每年端節前產季，今年紅肉李開花碰上連續降雨，不結果，嚴重欠收，採果期不舉辦活動， 果園不宅配，端節連假開放採果。

太和以紅皮紅肉的紅肉李為最大宗，海拔1000公尺早晚溫度低，適合紅肉李生長，果園果實碩大的紅肉李結實纍纍，果園不收入場費，採摘秤重帶出場每斤80元，可現採現吃。

豪德紅肉李果園林姓園主說，紅肉李開花碰上連續降雨，不結果，嚴重欠收，去年宅配，今年不宅配，端節連假開放採果，數量不多，入園採收費每斤80元不調漲。

桃、李水果都在端節前後上市，以盛產紅肉李聞名的太和村紅肉李觀光果園，每年產期都吸引不少慕名而來的遊客，今年紅肉李產量雖少，但顆顆飽滿，甜中略帶微酸，園中成串結果，挑戰遊客味蕾。