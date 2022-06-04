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防哄抬炒作房市 嘉縣3年裁處11件買賣預售屋申報不實案

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣房地產市場近3年受產業園區開發，科園區籌設利多影響，不動產交易市場價量齊揚。圖／嘉縣府提供
嘉義縣房地產市場近3年受產業園區開發，科園區籌設利多影響，不動產交易市場價量齊揚。圖／嘉縣府提供

嘉義縣房地產市場近3年受產業園區開發，科園區籌設利多影響，不動產交易市場價量齊揚，遭議員質疑縣府大內宣開發效益淪炒房幫凶；縣府地政處說，近3年裁處11件買賣或預售屋申報不實案，在地政處官網及臉書發布不動產動態分析，供民眾交易參考，防哄抬炒作。

地政處說，馬稠後、大埔美產業園區開發廠商陸續進駐、貨物轉運中心完工、民雄航太園區及嘉義科學園區宣布設立等重大建設效益影響，近年不動產交易市場價量上漲，近3年成交件數從108年6692件至110年成長為9217件，成長幅度約37%。

為確保各筆實價登錄資料價格真實，每筆資料由地政事務所申報後15日內審核確認，篩選去除顯著異於市場正常交易價格及特殊交易資訊後，才揭露實價登錄查詢網站，110年實價登錄揭露資料8340筆，揭露率達九成。

地政所抽查成交資訊有疑慮申報案件，近3年共抽查1千7百餘件，約占總申報數7%，累計共裁處11件買賣或預售屋申報不實案件，分別處以3至15萬不等罰鍰，限期改正，有效遏止有心人士利用實價登錄揭露機制創造行情、哄抬炒作，避免揭露錯誤資料進而誤導查詢民眾。

嘉縣101年起至110年底，實價登錄揭露申報資料累積達7萬5千餘筆，平均每年以6至7千筆速度成長，縣府每季在地政處官網及臉書發布不動產動態分析外，並在地政處網站建置「嘉價GO!」-土地/住宅行情交易看板 ：https://lands.cyhg.gov.tw/cp.aspx?n=9D8DB3861BD81177，提供民眾查詢，判別房地市場交易量及成交價格趨勢，減少炒作空間，間接達到抑制房價效果。

嘉縣府每季在地政處官網及臉書發布不動產動態分析外，並在地政處網站建置「嘉價GO!」-土地/住宅行情交易看板 ：https://lands.cyhg.gov.tw/cp.aspx?n=9D8DB3861BD81177，提供民眾查詢。圖／嘉縣府提供
嘉縣府每季在地政處官網及臉書發布不動產動態分析外，並在地政處網站建置「嘉價GO!」-土地/住宅行情交易看板 ：https://lands.cyhg.gov.tw/cp.aspx?n=9D8DB3861BD81177，提供民眾查詢。圖／嘉縣府提供

實價登錄 預售屋 炒房

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