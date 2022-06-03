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新營、南投服務區陸續公告招商 多家業者爭奪營運權

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
高速公路新營、南投服務區已陸續公告招商，多家業者計畫投標爭奪營運權。記者楊文琪／攝影
高速公路新營、南投服務區已陸續公告招商，多家業者計畫投標爭奪營運權。記者楊文琪／攝影

交通部高速公路局今年有三處服務區將重新辦理招商作業，其中新營、南投兩處服務區已陸續公告，將分別於7月25日和8月24日截止投件，這兩處服務區營業額雖然排名在中段班，但若非疫情影響，營運仍具一定利潤，且在營業額最高的清水服務區之前招標，可視為各業者的「熱身賽」。據悉，新東陽、南仁湖、統一超商全家便利商店等目前高速公路服務區四大營運業者，均有意參與競逐。

高公局官員表示，新營服務區為1978年高速公路剛通車時的首批服務區，建築已相當老舊，為提供用路人更好的服務品質，高公局將自行斥資六、七億元，興建新的服務區，目前服務區營運業者為全家便利商店，適逢該服務區營運期將屆滿，故已於5月中旬公告招標，採OT（營運、移轉）方式辦理。

官員說，新營服務區會先建（新）後拆（舊），新服務區完工後將可增加部分綠地和大小車輛共100個停車位，而營業面積亦較過去增加三分之一的空間，在施工期間，得標廠商要負責裝修和維護舊的服務區，新服務區大樓完工後，營運廠商也須進行裝修和未來的維護工作。

官員表示，若建新拆舊由廠商負責的話，投資成本過高，營運期會拉很長，而高公局在蘇澳服務區自建後轉由廠商營運的狀況頗佳，所以決定比照辦理，由於廠商需各投資一次裝修成本，所以給予八年的營運期，且營運期滿績效良好得優先續約一次，一次以三年為限，也就是至多可有11年的營運期。

至於南投服務區方面，目前是由新東陽營運，同樣營運期將屆滿，已於6月1日對外公告招標，該服務區有部分空間可以擴充，所以採ROT（整建、營運、移轉）方式辦理，得標廠商可取得九年的營運期，營運期滿績效良好得優先續約一次，一次以三年為限，亦即至多有12年的營運權。

據指出，高速公路服務區經營權經過十幾家業者長年激烈競爭後，現由新東陽、南仁湖、統一超商、全家便利商店等四大營運業者取得15處服務區經營權，由於服務區只要發揮創意，提供良好的服務品質，在沒有疫情時都是獲利狀態，在國內第3季疫情有望趨緩、甚至全面恢復正常下，預期四大營運業者都會積極搶進。

全家便利商店 高速公路 統一超商 經營權

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