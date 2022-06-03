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獨／清水服務區8或9月將重新公告招標 各業者準備搶進

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
連續18年蟬聯國道服務區營業王的清水服務區，因營運期將屆，預計最快8月底、9月初對外公告招標，多家業者摩拳擦掌準備搶進。記者楊文琪／攝影
連續18年蟬聯國道服務區營業王的清水服務區，因營運期將屆，預計最快8月底、9月初對外公告招標，多家業者摩拳擦掌準備搶進。記者楊文琪／攝影

在新營、南投服務區招商案陸續決標後，連續18年蟬聯國道服務區營業王的清水服務區，也因營運期將屆，預計最快8月底、9月初對外公告招標，該服務區於十多年前招標時曾吸引12家業者同台競逐，創下單一國道服務區招標案最多廠商競爭的紀錄，預計此次重新公告，也將引發國內業者一波卡位戰，交通部高速公路局現正辦理招標規劃作業，官員坦言此案備受矚目，壓力確實很大。

據指出，清水服務區最早是由南仁湖集團得標營運，因地理位置良好、營業空間也大，營業額一直位居各服務區之冠，上回重新招標時，新東陽擊敗參與競逐的11家廠商，不僅奪下高速公路服務區金雞母12年營運權，也因此使其成為高速公路服務區營業額最高的業者。

清水服務區在新東陽接手後，除利用位居國道重要位置及服務大廳寬廣的優勢外，並持續提供創新服務，如引進日本美食天堂的日式風味餐飲及伴手禮產品，以及投資鉅額打造5G、AR與鯊共舞的創新體驗，頗受用路人喜愛，除了路經此地的用路人會停留消費外，不少附近民眾也常開車到清水服務區用餐、欣賞台中夜景，儼然已成為當地一處觀光景點。

睽違12年後，清水服務區將重新招標，此案不僅攸關高速公路服務區霸主地位，也可為得標者創造不少利潤，因此，現有營運業者新東陽不敢大意，已全力備戰，其他有意搶進的業者也摩拳擦掌，預期參與競標的業者會相當踴躍，故負責招標的高公局相當謹慎。

高公局官員說，目前正在準備相關招標規範，初步規畫8月底或9月初公告，且仍採ROT（整建、營運、移轉）方式辦理，得標廠商可擁有九年的營運期，營運期滿績效良好得優先續約一次，一次以三年為限，亦即至多有12年的營運權。

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