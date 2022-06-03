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新光三越換季 今夏推「棉花糖色」

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
iPhone13 128G粉色在新光三越96折，限量特價24,900元，原價25,900元。新光三越提供／圖
iPhone13 128G粉色在新光三越96折，限量特價24,900元，原價25,900元。新光三越提供／圖

百貨龍頭新光三越為消費者歸納今年夏天必備的時尚大勢單品—棉花糖、粉色系服飾配件以及襯衫、洋裝，衣櫥裡只要擁有這些類型的單品，再跟著近期最夯韓劇《流星》女主角李聖經的時尚穿搭，走到哪都能散發女神氣場！

新光三越首波夏換季活動將於6/2（四）起熱鬧登場，國際名品、設計師、潮流服飾等超過百大品牌都將加入此波折扣行列，並推出5折起超狂優惠，趁著商品及尺寸最齊全的首波折扣進場採購最聰明！

新光三越今夏最潮單品推薦：國際名品COACH、MICHAEL KORS等精選商品5折起，TOD’S、POLO RALPH LAUREN等推出精選商品7折起；另外，華敦集團旗下國際設計師品牌MaxMara、MAX&CO.、WEEKEND MaxMara、IBLUES、PENNYBLACK等春夏商品全面7折起，另加碼滿額現抵優惠；此外ALLSAINTS、ARMANI EXCHANGE、BROOKS BROTHERS等亦推出春夏精選商品7折起。

新光三越 韓劇

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