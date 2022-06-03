17LIVE全新政治綜藝節目《不正經挑戰賽》昨晚首播

「天啊！我不行了！」國民黨台北市大安文山區議員耿葳應邀擔任17LIVE六月新推政治綜藝節目《不正經挑戰賽》首集來賓，與民進黨台北市中山大同區議員參選人顏若芳展開肢體才藝對抗戰。第一個關卡還沒正式結束，耿葳就直呼「天啊！我不行了」。

為拉近與選民距離，讓大家看到公務下的那一面，藍綠美女政治人物耿葳與顏若芳應邀出席17LIVE昨(2日)晚首播的全新政治綜藝節目《不正經挑戰賽》，向大家展示其他不為人知的一面。

第一關卡是「全能體能王」，兩位美女議員要在時間內讓身上的便利貼張數減少，就能獲勝。比賽開始後，瞬間兩位參賽者彷彿化身乩童，又抖又跳，看似體能不錯的耿葳不時大喊，「天啊！我不行了！」、「來上這通告是怎麼回事？」最後由顏若芳獲勝。

下一個關卡為「大藝術家」，兩人以畫畫的方式，讓網友在最短時間內猜出她們筆下人物，便可勝出。曾美術比賽獲獎拿到澳洲來回機票的耿葳，不負眾望，在第24秒就有網友留下正確解答，她畫的是總統蔡英文。但也有網友留言，這是「在唱歌的袁惟仁。」

而輪到顏若芳作畫，網友秒回「河童」、「蘑菇」等，之後出現「陳其邁」，讓顏若芳又急又好笑，總算在第40秒，有網友慧眼認出「柯文哲」招牌動作，才順利解救她。主持人與耿葳安慰顏若芳，因為一開始把頭髮畫得太整齊了，才誤導觀眾。

最後一個關卡是「我是歌手」。第一位上場的耿葳開唱前搞笑致詞，她說，可以來到17唱歌，覺得今生此生無憾，也希望有機會發片成功。耿葳演唱饒舌男歌手高爾宣的《without you》，甜美嗓音讓網友聽得如癡如醉，留言「好聽」、「戀愛了」。耿葳透露，她喜歡rap，之前還練過阿姆（Eminem）的歌， 但後來為了吸引男生喜歡，所以就沒唱了。

一開口立即震撼全場的耿葳唱完後，因為壓力大直呼想回家，一旁的顏若芳馬上回話，我才想回家吧。顏若芳說，今天本來想唱台語歌海波浪，但沒有人可對唱，所以改唱王若琳的愛人。不想慘敗的顏若芳唱完後以一席中低嗓音擄獲網友一致好評，還有網友說「歌聲很性感」，讓顏若芳開心說，她要改名變成「王若芳」。

「我是歌手」開放網友現場投票，兩位美女議員輸人不輸陣，馬上進入選戰拜票模式，頻頻鞠躬跟現場網友拉票。兩位透露，沒想到上節目比平常工作壓力大，因為很擔心表現不好。最後，主持人計算所有得分後，最後由顏若芳獲勝。耿葳說，雖然輸了，但很開心來這個節目，這是一個很健康的節目。

節目最後，17LIVE沒有忘記為網友謀福利，透過快問快答套出兩人真心話。像是耿葳曾談過兩次戀愛、最想要的超能力是「過目不忘」，因為質詢時，可以讓官員無法反駁、而她覺得最做作的政治人物是馬前總統，因為他最愛護形象，她現場馬上補一句「馬總統這是17LIVE逼我的，歡迎來上節目反駁」！顏若芳則是被問出最愛藝人是金城武、最怕蝴蝶與蜻蜓，因為會追人飛，覺得唱歌最難聽的民進黨員是趙怡翔。並建議17LIVE之後可以找趙怡翔上節目，讓網友驗證他的歌聲。今晚挑戰數度流露出真性情的耿葳說，她希望可以找蔣萬安，因為想看到他崩潰的一面。

17LIVE全新企劃政治綜藝節目《不正經挑戰賽》昨(2日)晚首播，節目上線後，獲得網友熱烈響應，網友不停留言送禮，為兩位美女議員打氣。下次開播日期為6月14日晚上八點，將邀請更精彩政治人物現身17LIVE攝影棚。