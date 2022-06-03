基捷題材發酵 七堵沒房可賣、公寓一年漲25%

基隆捷運題材發酵，東森房屋研究中心統計實價資料，基隆七堵區公寓、華廈快速翻漲，其中公寓一年之間一坪飆漲逾4萬元，漲幅達25%，華廈每坪也上漲約4萬，漲幅也有19%。

東森房屋七堵百福加盟店陳美霞店長表示，七堵區腹地相對狹小，區域內以公寓及華廈產品為市場主力，近年受益市區房價外溢等利多影響，房價穩定上揚。今年第一季基隆捷運定案後，軌道利多更強烈反映在公寓及華廈產品價格，兩類產品均價一舉突破2字頭。

陳美霞表示，基隆捷運規劃在七堵區內設三站點，包括百福社區、六堵工業區以及七堵市區等三大生活圈。

其中百福社區曾於早年歷經重劃，街道規劃整齊，但因發展較早，整體街廓狀況不一，先前推案也多以小型建案為主， 近期百福指標建案如「吉璞御沐」，該案主打二至三房，目前開價約34萬元，近一年成交成交均價則約31萬元。

陳美霞指出，七堵區域內多以自住需求為主，近年則因相對低廉的房價，吸引不少台北客戶移居。而由於七堵市區腹地較為狹小且過去缺乏開發誘因，使得近年相對缺乏新案推出。

觀察今年第一季實價登錄資料，可以發現電梯大樓交易逾六成為屋齡24年以上物件，因此成交均價發展相對平穩。陳美霞表示，目前七堵便有至少四個建案動工中，並將採取成屋銷售，預期將為七堵房市注入新活水。